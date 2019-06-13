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В Киеве призвали Зеленского превратить Украину в "Швейцарию Восточной Европы"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Действующий президент Украины Владимир Зеленский ведет постсоветскую республику к катастрофе.


Украина приведет НАТО к России?

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По словам депутата, Украине необходимо стать "Швейцарией Восточной Европы". Главной задачей Зеленского, считает Рабинович, должно стать установление мира.

Но если Украина вступит в Североатлантический альянс — то есть сделает то, чего хочет ее нынешний президент — мира не будет, считает депутат Верховной рады.

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Темы украина швейцария зеленский
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