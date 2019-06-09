Президент Албании отменил муниципальные выборы

Муниципальные выборы в Албании были запланированы на 30 июня, однако президент Албании Илир Мета заявил об их отмене в связи с политическим кризисом. Мета считает, что текущая обстановка не сможет обеспечить условий для проведения всеобщих и демократических выборов. Президент пообещал подробнее рассказать о своем решении в понедельник 10 июня.



Албания: Следуй собственному пути. Телеканал ТВТУР. 08.06.2019 09:59

Ранее оппозиционные силы Албании призывали населения бойкотировать муниципальные выборы 30 июня. Более 8 тысяч албанцев вышли на антиправительственные митинги в столице государства, требуя отставки президента и премьер-министра, назначение временного правительства и проведения досрочных всеобщих выборов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обострении кризиса в Косово. Глава частично признанной республики заявил о присоединении к Албании в случае непризнания республики Евросоюзом.

Читайте также:

Эксперт: напряжение между Сербией и Косовом растет, но войны на Балканах не будет