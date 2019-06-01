Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи анонсировал референдум о присоединении к Албании. Такое решение принял Тачи в связи с тем, что Евросоюз до сих пор не признает независимость республики. Президент отметил, что если ЕС не признает независимость Косово, то республике придется войти в состав Албании.
Главной проблемой для республики, которую несет непризнание со стороны ЕС - изоляция. Европейские страны отказываются предоставлять Приштине "визовую свободу". Но глава частично признанной республики считает, что референдум может решить этот вопрос.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как главы Сербии и Косово встречались в 2018 году при посредничестве Евросоюза, чтобы подписать соглашение об урегулировании конфликта. Таким образом Сербия хотела попасть в ЕС, но стороны отказались подписывать соглашение.
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