Косово присоединится к Албании в случае непризнания Евросоюзом

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи анонсировал референдум о присоединении к Албании. Такое решение принял Тачи в связи с тем, что Евросоюз до сих пор не признает независимость республики. Президент отметил, что если ЕС не признает независимость Косово, то республике придется войти в состав Албании.



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Главной проблемой для республики, которую несет непризнание со стороны ЕС - изоляция. Европейские страны отказываются предоставлять Приштине "визовую свободу". Но глава частично признанной республики считает, что референдум может решить этот вопрос.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как главы Сербии и Косово встречались в 2018 году при посредничестве Евросоюза, чтобы подписать соглашение об урегулировании конфликта. Таким образом Сербия хотела попасть в ЕС, но стороны отказались подписывать соглашение.

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