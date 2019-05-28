Эксперт: напряжение между Сербией и Косовом растет, но войны на Балканах не будет

Сегодня, 28 мая, спецназ Косова приехал в сербские общины на севере республики и приступил к массовым арестам местного населения.



Армию Сербии привели в полную боеготовность из-за...

Приштина, контролируемая сегодня властями Албании, заявила, что косовский спецназ действует якобы в интересах борьбы с коррупцией и организованными криминальными элементами. Действующего президента Сербии Александра Вучича такое объяснение действий спецназа Косово не устроило, и глава государства распорядился привести армию страны в состояние полной боевой готовности.

Отметим, что еще вчера, выступая перед представителями парламента Сербии, Александр Вучич предлагал Белграду смириться с потерей Косова и попытаться не разжигать конфликт, но договориться с Приштиной.

Напомним, что потрясенные затяжной Югославской войной Белград и Приштина стали врагами в 2008 году. Тогда Косово объявило о своей независимости от Сербии. Власти Сербии же и подавляющее большинство местного населения не признали декларацию независимости Косова, заявив: "Косово - это Сербия!".

И вот, спустя больше десяти лет, тлеющий конфликт вдруг пригрозил всему миру вспыхнуть большим пожаром. Своим видением ситуации с редакцией "Правды.Ру" поделилась руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

-Возможно ли обострение ситуации, либо это своего рода игра на нервах и дальше грозных словесных выпадов дело не пойдет?

-Это, безусловно, игра на нервах, с одной стороны. Но, с другой стороны, они (власти Косова - прим.) используют для давления на Белград свою армию, которую недавно создали и еще продолжают создавать.

Была устная договоренность, что албанская полиция не будет заходить на эту территорию - северную часть Косовска-Митровицы и прилежащие к ней территории.

Почему сейчас албанцы так активно это делают? Для того, чтобы в очередной раз надавить на Белград. Они не могут это делать дипломатическим путем. Это непризнанное государство. Но за ними стоит Вашингтон. Они других методов не знают, кроме как убивать, арестовывать, избивать и так далее.

И сейчас эта полицейская операция, которая проводилась, по разным сведениям от 13-ти до 20-ти человек арестовали... Конечно, они их отпустят. Но, тем не менее, это форма давления.

Миротворцы сказали, что вмешиваться не будут. Мол, это обычная операция полиции, не более того. Как они сказали, "держим все под контролем". Но под контролем не держат.

Сербы со своей стороны привели армию в боевую готовность, но они тоже не могут пересечь границу Сербии с Косово. Это южные части, которые сегодня как раз (президент) Хашим Тачи объявил территориями, которые должны принадлежать Косово: это Прешево, Медведжи и Буяновац.

Поэтому напряжение растет, хотя вряд ли перерастет в какое-то военное столкновение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Косово создало собственную армию.

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