Порошенко стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало иск в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко. Это уже третье по счету уголовное производство, в котором Порошенко выступает фигурантом.
Заявление составил юрист Андрей Портнов, который занимал должность главы администрации президента при Викторе Януковиче, и недавно вернулся на Украину. По его словам, Порошенко отмывал средства и легализировал доходы в процессе присвоения телеканала "Прямой". Для этого экс-президент использовал фиктивную офшорную компанию, владельцем которой был бывший регионал Владимир Макеенко.
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