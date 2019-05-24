Порошенко стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало иск в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко. Это уже третье по счету уголовное производство, в котором Порошенко выступает фигурантом.



С похоронами Порошенко возникли проблемы / Новости от 15.01.2019 13:40

Заявление составил юрист Андрей Портнов, который занимал должность главы администрации президента при Викторе Януковиче, и недавно вернулся на Украину. По его словам, Порошенко отмывал средства и легализировал доходы в процессе присвоения телеканала "Прямой". Для этого экс-президент использовал фиктивную офшорную компанию, владельцем которой был бывший регионал Владимир Макеенко.