Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны

Второй президент Украины Леонид Кучма связал все современные проблемы государства с украинской историей, которая была "написана в Москве".
"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве", - заявил политик во время встречи с делегацией из Литвы, сообщает на своей странице пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
Экс-президент привел в пример лидера националистического движения Степана Бандеру, сотрудничавшего с нацистами во время Великой Отечественной войны. Оценка этой исторической фигуры за последние годы на Украине кардинально меняется. Страна должна сама решать, кого считать своими героями, добавил политик.
"Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой", - заключил Кучма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил свою обеспокоенность ростом национализма на Украине и героизацией Степана Бандеры.
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