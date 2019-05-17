Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны

Второй президент Украины Леонид Кучма связал все современные проблемы государства с украинской историей, которая была "написана в Москве".



Экс-президент Украины Леонид Кучма пожалел будущего президента / Новости от 21.04.2019 15:20

"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве", - заявил политик во время встречи с делегацией из Литвы, сообщает на своей странице пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

Экс-президент привел в пример лидера националистического движения Степана Бандеру, сотрудничавшего с нацистами во время Великой Отечественной войны. Оценка этой исторической фигуры за последние годы на Украине кардинально меняется. Страна должна сама решать, кого считать своими героями, добавил политик.

"Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой", - заключил Кучма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил свою обеспокоенность ростом национализма на Украине и героизацией Степана Бандеры.

Читайте также: Украинские полицейские устроили флешмоб в честь Бандеры

Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто