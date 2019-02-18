Глава ОБСЕ обеспокоен героизацией Бандеры на Украине

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил свою обеспокоенность ростом национализма на Украине и героизацией Степана Бандеры. Об этом сообщает агенство "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Словакии.

В разговоре с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Лайчак отметил, что активизация украинских радикальных политических группировок и героизация Бандеры являются признаками общего роста националистических настроений на Украине.

По итогам встречи, уточнил пресс-секретарь словацкого внешнеполитического ведомства Борис Гандел, министры сошлись во мнении о необходимости подключения к обсуждению этой проблемы профессиональных историков.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Министерства внутренних дел Украины устроили флешмоб в честь Бандеры. На своих страницах и аккаунтах в социальных сетях работники правоохранительных органов разместили посты с признаниями в любви к лидеру украинского националистического движения. Украинские полицейские писали в своих сообщениях: "Я-Бандера! Я - офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!". Сотрудники полиции отмечали, что никогда в жизни не будут кричать "Ложись, Бандера!".

Флешмоб украинские полицейские запустили после событий в отделе полиции Киева, захваченного радикалами. Как сообщали СМИ Украины, в ходе потасовки с националистами, один из полицейских выкрикнул: "Ложись, Бандера!".

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