Нетаньяху определил место для строительства на Голанах поселения в честь Трампа

Место для строительства на Голанских высотах поселения в честь президента США Дональда Трампа определено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании правительства.



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"Я обещал, что мы создадим поселение в честь Трампа и назовем его именем президента. Сообщаю, что мы уже нашли место на Голанских высотах, где будет создано это новое поселение, и мы начали процесс", - передает агентство ТАСС слова Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что он намерен довести это решение до официального утверждения нового правительства после его создания.

Напомним, Нетаньяху пообещал создать новое поселение на занятых Израилем Голанских высотах, названное в честь Трампа в качестве благодарности за то, что американский президент подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Против односторонних действий Трампа высказывались многие страны арабского и исламского мира, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания осуждает реализацию планов Израиля по дальнейшему заселению Западного берега реки Иордан.

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