В британском МИДе призвали Израиль отказаться от заселения Западного берега Иордана

Великобритания осуждает реализацию планов Израиля по дальнейшему заселению Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы британского МИДа.
"Мы решительно осуждаем дальнейшую реализацию израильскими властями планов по строительству новых поселений на Западном берегу", - сказал исполняющий обязанности заместителя министра по делам Ближнего Востока Марк Филд.
Он добавил, что, согласно международному праву, такие поселения будут признаны незаконными и угрожающими мирному сосуществованию государств. В британском дипломатическом ведомстве призвали Израиль прекратить "подобные контрпродуктивные действия".
Ранее премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал включить в зону израильского контроля еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, что резолюция Совета Безопасности ООН от 2016 года настоятельно требует от Израиля прекратить создание поселений на Западному берегу Иордана, однако правительство страны следовать данным требованиям отказывается, что является серьезным препятствием для возобновления мирных переговоров с Палестиной.
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