Автомобиль посла Канады увяз в грязи на Украине

Посол Канады на Украине Роман Ващук увяз в грязи на "грунтовке" во время своей поездки по Черкасской области. Машину удалось вытащить только при помощи местного жителя.



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"Чернозем в сочетании с глиной и дождями может стать проблемой для водителей, не привыкших к грунтовым дорогам - то есть, для меня", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Он добавил, что Черкасская область Украины знаменита не только своим "плодородным черноземом", но и разбитыми дорогами. Свои слова он подтвердил фотографией автобусной остановки с надписью: "Где дорога?".

"Философский и практический вопрос, который наиболее остро стоит в Черкасской области: "Где дорога?", - подписал фотографию Ващук.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, отказавшись о сотрудничества с МВФ и Украиной, Россия создала суверенную экономику, чего не смогла сделать сама Украина. Так посчитал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом в 2014 году Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). "Скажем, отказ от поставки двигателей для вертолетов должен был погубить в России целую вертолетную отрасль, но вместо этого Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей", - отметил Суслов.

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