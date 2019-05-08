Посол Канады на Украине Роман Ващук увяз в грязи на "грунтовке" во время своей поездки по Черкасской области. Машину удалось вытащить только при помощи местного жителя.
"Чернозем в сочетании с глиной и дождями может стать проблемой для водителей, не привыкших к грунтовым дорогам - то есть, для меня", - написал дипломат на своей странице в Twitter.
Он добавил, что Черкасская область Украины знаменита не только своим "плодородным черноземом", но и разбитыми дорогами. Свои слова он подтвердил фотографией автобусной остановки с надписью: "Где дорога?".
"Философский и практический вопрос, который наиболее остро стоит в Черкасской области: "Где дорога?", - подписал фотографию Ващук.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, отказавшись о сотрудничества с МВФ и Украиной, Россия создала суверенную экономику, чего не смогла сделать сама Украина. Так посчитал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
По его словам, после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом в 2014 году Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). "Скажем, отказ от поставки двигателей для вертолетов должен был погубить в России целую вертолетную отрасль, но вместо этого Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей", - отметил Суслов.
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