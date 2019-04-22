Украинский эксперт: "Зеленский компетентней Путина в начале президентства"

На следующий день после голосования второго тура президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не отступит от своего плана по реинтеграции Донбасса. Зеленский пообещал провести массовую информационную кампанию, направленную на возвращение жителей Донбасса в Украину.



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Также Зеленский сообщил, что сдержит свое обещание относительно возвращения в Украину всех военнопленных, включая моряков, которые участвовали в провокации в Керченском проливе и теперь находятся в "Лефортово".

Удастся ли Зеленскому реализовать задуманное и какими способами он это сделает нам рассказал президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Николай Михальченко предостерег общественность от бурной реакции на заявления Зеленского. По мнению эксперта, не стоит каждое высказывание политика воспринимать как его курс, либо политическую программу, особенно во время предвыборной гонки, когда кандидаты могут делать различные заявления в эмоциях.

По мнению Михальченко, реальная политика Зеленского будет выстраиваться на основе текущих реалий Украины и России.

"Да, могут быть построены там пару вышек, чтобы сигнал приходил на телевизоры оккупированных районов Донецкой и Луганской области, но это не решает проблему", - пояснил президент Украинской академии политических наук.

Михальченко утверждает, что существенных изменений можно будет добиться только совестными, двусторонними усилиями. То есть, в этой ситуации Владимир Путин должен проявить свою мудрость, как более опытный политик. Россия может подумать в чем уступить новоизбранному президенту, чтобы наладить диалог. Зеленский, в свою очередь, тоже может в чем-то уступить и пойти на контакт. Лидеры Украины и России должны понимать, что то безобразие, которое сейчас происходит между странами, должно прекратиться, - считает эксперт.

По мнению Николая Михальченко, уход от разногласий и налаживание диалога будет выгодно и России и Украине, поскольку ежегодно обе страны тратят миллиарды долларов на политическое противостояние друг с другом.

Президент Украинской академии политических наук отметил, что первые 3-4 месяца не стоит ожидать никаких сдвигов, поскольку в это время будут происходить "переходные" процессы. Владимиру Зеленскому предстоит сформировать новое правительство с новоизбранным созывом Верховной Рады.

Николай Михальченко сравнил Владимира Зеленского с Владимиром Путиным вначале его президенства, и по его мнению, Зеленский превосходит российского лидера по политической компетентности, поскольку у Владимира Путина был лишь опыт службы в КГБ и работы в мэрии Санкт-Петербурга.

"Разговоров о непризнании выборов на Украине и речи не может быть. Сейчас Владимир Путин должен поступить как мудрый человек: поздравить Зеленского с победой и договориться о встрече, чтобы наметить совместные действия для спада напряженности между Россией и Украиной", - отметил украинский эксперт.

Также Николай Михальченко обратился к россиянам и призвал их учитывать тот факт, что Украина - независимое государство, которое "не будет танцевать под дудку России". По словам эксперта, странам необходимо наладить именно нормальные отношения, чтобы начать вместе нормально сосуществовать.

Подводя итог президент Украинской академии политических наук заявил, что на Украине во все времена существовало движение за свободу и независимость, поэтому о возвращении к Советскому Союзу не может быть и речи. Николай Михальченко призвал россиян и украинцев относиться друг к другу с уважением и отбросить все идеологические предрассудки.

По мнению эксперта, в международных отношениях не может быть ни старшего брата, ни младшего, а только совместные интересы в политике и экономике.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о "масштабной информационной кампании", которую Владимир Зеленский пообещал провести на юго-востоке Украины.

На фото: Владимир Зеленский

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