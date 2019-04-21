Зеленский откроет "мощную информационную войну"

Для "перезагрузки" минского процесса и прекращения военных действий на Донбассе Владимир Зеленский, которого вот-вот объявят следующим президентом Украины, готовит план "мощной информационной войны". Подробности этого плана пока не озвучиваются.
Но вполне возможно, что в нём будет учитываться опыт Александра Лукашенко, "прикормившего" значительную часть руководителей российских средств массовой информации и депутатов Госдумы и Совета федерации России. Сделав такой финт, Зеленский, конечно, покажет российским властям, как надо работать в сфере связей с общественностью.
Одним из первых указов нового президента Украины, как говорят источники в его окружении, может стать отмена указа Порошенко, которым он запретил не одному десятку руководителей СМИ России и деятелям культуры ступать на территорию Украины.
Кроме того, одной из приоритетных своих задач Зеленский объявил возвращение на Украину всех "военнопленных" - в первую очередь имеются ввиду моряки, задержанные после провокации в Керченском заливе и находящиеся сейчас в казематах "Лефортово".
Моряки, исполнявшие волю Петра Порошенко, могут стать дополнительным источников в пиар-войне с сохраняющими позиции в силовых ведомствах сторонниками предыдущего "президента-войны".
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