Зеленский откроет "мощную информационную войну"

Для "перезагрузки" минского процесса и прекращения военных действий на Донбассе Владимир Зеленский, которого вот-вот объявят следующим президентом Украины, готовит план "мощной информационной войны". Подробности этого плана пока не озвучиваются.



Порошенко запретил въезд на Украину всем россиянам от 16 до 60 лет

Но вполне возможно, что в нём будет учитываться опыт Александра Лукашенко, "прикормившего" значительную часть руководителей российских средств массовой информации и депутатов Госдумы и Совета федерации России. Сделав такой финт, Зеленский, конечно, покажет российским властям, как надо работать в сфере связей с общественностью.

Одним из первых указов нового президента Украины, как говорят источники в его окружении, может стать отмена указа Порошенко, которым он запретил не одному десятку руководителей СМИ России и деятелям культуры ступать на территорию Украины.

Кроме того, одной из приоритетных своих задач Зеленский объявил возвращение на Украину всех "военнопленных" - в первую очередь имеются ввиду моряки, задержанные после провокации в Керченском заливе и находящиеся сейчас в казематах "Лефортово".

Моряки, исполнявшие волю Петра Порошенко, могут стать дополнительным источников в пиар-войне с сохраняющими позиции в силовых ведомствах сторонниками предыдущего "президента-войны".