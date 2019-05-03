Жители ДНР стоят в очередях за российскими паспортами

Возле здания управления миграционной службы в Донецке выстроилось множество дончан, которые хотят получить российские паспорта. Сотрудники миграционной службы МВД ДНР начали прием документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке в 9:00. На этот момент очередь состояла почти из ста человек.



Владимир Путин упростил процесс получения российского гражданства / Новости от 31.10.2018 15:08

"Тут люди занимали очередь с пяти утра. Все-таки какое знаменательное событие. Я пришел около 6:30 и здесь уже было около тридцати человек. Мы этого пять лет ждали", - рассказал журналистам один из жителей Донецка.

В управлении миграционной службы МВД ДНР рассказали, что граждане республики смогут подавать документы на получение российского гражданства в упрощенной форме во всех отделениях миграционной службы с 7 мая текущего года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители непризнанных ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта в упрощенном формате.

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