Лавров: заявления Помпео о бегстве Мадуро - это, если дипломатично, неправда

Заявления государственного секретаря США Майка Помпео относительно неудавшегося побега президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны - это неправда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Помпео: Мадуро был готов покинуть Венесуэлу, но его отговорили русские / Новости от 01.05.2019 01:54

"Если перечислять все, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - неправда", - цитирует агентство "Интерфакс" слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что хотел бы сблизить позиции России и США по поводу Венесуэлы, однако сделать это очень сложно, поскольку Россия опирается на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а США привыкли "назначать исполняющего обязанности президента другой страны".

Напомним, по словам Помпео, Мадуро был готов сбежать из страны, но в последний момент передумал. "На взлетной полосе стоял самолет, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться", - сказал представитель американской администрации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хотел бы осуществлять военное вторжение на территорию Венесуэлы, однако на этом сценарии настаивает его помощник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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