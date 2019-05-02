Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лавров: заявления Помпео о бегстве Мадуро - это, если дипломатично, неправда

Мир

Заявления государственного секретаря США Майка Помпео относительно неудавшегося побега президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны - это неправда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.


Помпео: Мадуро был готов покинуть Венесуэлу, но его отговорили русские / Новости от 01.05.2019 01:54

"Если перечислять все, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - неправда", - цитирует агентство "Интерфакс" слова главы российского внешнеполитического ведомства. 

Министр добавил, что хотел бы сблизить позиции России и США по поводу Венесуэлы, однако сделать это очень сложно, поскольку Россия опирается на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а США привыкли "назначать исполняющего обязанности президента другой страны". 

Напомним, по словам Помпео, Мадуро был готов сбежать из страны, но в последний момент передумал. "На взлетной полосе стоял самолет, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться", - сказал представитель американской администрации. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хотел бы осуществлять военное вторжение на территорию Венесуэлы, однако на этом сценарии настаивает его помощник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 

Читайте также: Мадуро обвинил власти США в сумасшествии

Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы США Помпео Россия Лавров Венесуэла
Обсудить
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Непереносимость лактозы. Симптомы, причины, лечение
Здоровье и профилактика
Как медитация помогает нашему разуму?
Недвижимость
Удаленный арендодатель: сдача жилья по доверенности
Новости Все >
Американский генерал поддержал идею увеличения численности войск США в Европе
Лавров: заявления Помпео о бегстве Мадуро - это, если дипломатично, неправда
Глава МВД Эстонии раскритиковал президента страны за эмоциональность
Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Качественная российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию
Число довольных своей жизнью россиян снизилось
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Электронные книги не смогут вытеснить бумажный формат
Обама совместно с супругой захотели снять сериал про Трампа
Министр энергетики США: российский газ дешевый, но ненадежный
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины

Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Общество
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Кремль
Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов
Общество
Правительство изменит график работы детских садов для удобства родителей
Кремль
Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.

Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
Новости Украины
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
Общество
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Новости Украины
Волкер предостерег Зеленского от передачи России украинских земель
Новости Москвы сегодня
В праздничном шествии в Москве приняли участие более 100 тысяч человек

В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.

В праздничном шествии в Москве приняли участие более 100 тысяч человек
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
Новости Кемерова
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
Кремль
Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов
Общество
Общественники из США прошли в первомайском шествии в Крыму
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 8 Владимир Губарев Любовь Степушова Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго Любовь Степушова Рустем Сафронов Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму Рустем Сафронов
Комментарии
Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии
Грузинская оппозиция пригрозила президенту импичментом за отказ от военной базы США
Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов
Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии
Министр энергетики США: российский газ дешевый, но ненадежный
Министр энергетики США: российский газ дешевый, но ненадежный
Волкер предостерег Зеленского от передачи России украинских земель
Авиакомпаниям США запретили низко летать над Венесуэлой
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Порошенко намерен создать новую партию перед парламентскими выборами
Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов
История и современность Все >
Какой ужас таит в себе перуанская мумия
Какой ужас таит в себе перуанская мумия
Томас Эдисон был самым известным человеком Америки и имел 1239 изобретений
Томас Эдисон был самым известным человеком Америки и имел 1239 изобретений
История и характеристики специальной снайперской винтовки «Винторез»
История и характеристики специальной снайперской винтовки «Винторез»
Иван Сидоренко: самый смертоносный российский снайпер, убивший 500 врагов
Иван Сидоренко: самый смертоносный российский снайпер, убивший 500 врагов
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
У военных США насчитали 4000 ядерных боеголовок
У военных США насчитали 4000 ядерных боеголовок
Почему у Екатерины Великой не получилось возродить Византийскую империю
Почему у Екатерины Великой не получилось возродить Византийскую империю
Невыученные уроки: как начало сбываться мрачное предчувствие Кутузова
Невыученные уроки: как начало сбываться мрачное предчувствие Кутузова
Милонов потребовал проверить Резника на наркотики
Милонов потребовал проверить Резника на наркотики
Украинские туристы удивлены Крымом и Москвой
Украинские туристы удивлены Крымом и Москвой
Домашнее Все >
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Советы
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Весенний уход за дачным газоном
Ландшафтный дизайн
Весенний уход за дачным газоном
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Советы
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Что такое листериоз?
Что такое листериоз?
Какие осложнения может вызвать ячмень
Какие осложнения может вызвать ячмень
Счастливое имя по знаку Зодиака для мужчины
Счастливое имя по знаку Зодиака для мужчины
Четыре способа разоблачить мужчину, который пытается что-то скрыть
Четыре способа разоблачить мужчину, который пытается что-то скрыть
Семь способов хорошо выспаться
Семь способов хорошо выспаться
Мужской гороскоп на май 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на май 2019 года для всех знаков Зодиака
Катя Гордон о модельных школах
Катя Гордон о модельных школах
Варнава за тактичность
Варнава за тактичность
Главные преимущества ланч-боксов
Главные преимущества ланч-боксов
Три рецепта полезных и вкусных десертов
Три рецепта полезных и вкусных десертов
Мужское Все >
Какие существуют типы и методы рыбалки?
Какие существуют типы и методы рыбалки?
Что нужно знать о рыбалке на налима?
Что нужно знать о рыбалке на налима?
Чем обработать деревянный дом снаружи?
Чем обработать деревянный дом снаружи?
Как с помощью растений преобразить интерьер?
Как с помощью растений преобразить интерьер?
Как оформить интерьер в азиатском стиле
Как оформить интерьер в азиатском стиле
Как быстро и эффективно почистить столовое серебро
Как быстро и эффективно почистить столовое серебро
Как оборудовать дом, в котором живет питомец?
Как оборудовать дом, в котором живет питомец?
Лучшие масла для здоровой диеты
Новости спорта
Лучшие масла для здоровой диеты
Как выработать привычку заниматься спортом
Новости спорта
Как выработать привычку заниматься спортом
Как сделать жим лежа более полезным для здоровья
Новости спорта
Как сделать жим лежа более полезным для здоровья
Основные способы повышения продуктивности тренировок
Новости спорта
Основные способы повышения продуктивности тренировок
Почему после тренировок болят мышцы
Новости спорта
Почему после тренировок болят мышцы
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение

Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?

Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Новости Украины
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Новости Грузии
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
Бывший СССР
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
Новости Украины
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
США вновь нападают на Кубу
США и Канада. Новости и аналитика
США вновь нападают на Кубу
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Азия
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Прибалтика
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
С-400 Турции не по карману - мнение
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ