WP: помощник Трампа подталкивает его к военному вторжению в Венесуэлу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хотел бы осуществлять военное вторжение на территорию Венесуэлы, однако на этом сценарии настаивает его помощник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.



Болтон призвал военных Венесуэлы взять пример с генерала Янеса и перейти на сторону Гуаидо / Новости от 03.02.2019 03:11

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на помощников американского лидера, сам президент "не проявляет большого желания вторгаться в Венесуэлу". Трамп предпочитает ограничиваться последовательным ужесточением санкций в отношении республики. Кроме того, президент США неоднократно говорил своим помощникам, что Болтон желает втянуть его в войну в Венесуэле. Источники издания выразили мнение, что Трамп не одобрит проведение длительных военных операций.

Напомним, по словам Болтона, в случае применения силы против оппозиции со стороны действующих властей Венесуэлы, США будут рассматривать все варианты ответных действий. Затем Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business также не исключил возможность военного вмешательства. "Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - отметил президент.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что госсекретарь США Майк Помпео напомнил общественности о позиции американского президента Дональда Трампа по Венесуэле. Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.

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