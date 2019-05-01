Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил общественности о позиции американского президента Дональда Трампа по Венесуэле. Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
"Я хочу напомнить всем о позиции президента США Дональда Трампа. Ситуация в Венесуэле требует особого внимания, в том числе со стороны США. Если возникнет необходимость - американские военные проведут военную операцию в Венесуэле", - прокомментировал обострение политической обстановки в Венесуэле Майк Помпео.
Госсекретарь США подчеркивает, что американскую сторону устроит мирное урегулирование кризиса, при котором действующий президент Николас Мадуро должен уйти в отставку. Также Помпео рассказал, что задержание Хуана Гуаидо вполне может стать причиной военного вмешательства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что несмотря на заявления журналистов, министр обороны Венесуэлы сохраняет верность законно избранному президенту страны Николасу Мадуро.
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