В Австрии перерабатывают картофельную кожуру в биогаз для отопления домов

Компания-производитель продуктов питания из Австрии "11er" разработала способ переработки картофельной кожуры в биогаз. Инновационный метод позволяет предприятию добиться безотходного производства.
Как сообщает австрийский телеканал ORF, компания специализируется на изготовлении продукции из картофеля. В результате его обработки остается множество непригодной к употреблению в пищу кожуры. Чтобы минимизировать убытки, производитель решил установить на предприятии установку для выработки биогаза на основе картофельной биомассы - таким образом был создан полный цикл переработки картофеля.
Полученный из кожуры биогаз поступает в муниципальную газовую сеть и используется для отопления домов. В настоящее время им снабжаются около одной тысячи местных хозяйств. Часть биогаза идет также и на заправку грузовиков компании и автопогрузчиков.
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