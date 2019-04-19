Порошенко и Зеленский встретились на предвыборных дебатах

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским стартовали 19 апреля в семь часов вечера. Несмотря на ажиотаж вокруг предстоящего мероприятия и организованный подвоз зрителей из регионов на автобусах, к его началу стадион "Олимпийский" в Киеве, где встретились кандидаты, был заполнен примерно на треть. Сторонников действующего президента на трибунах и в фан-зоне оказалось значительно больше.



Дебаты Порошенко и Зеленского

Владимир Зеленский прибыл на стадион за 45 минут до начала дебатов. Его кортеж из пяти автомобилей сопровождали представители Нацполиции. Петр Порошенко появился на полчаса позже с кортежем из 11 машин.

По результатам жеребьевки первым выступать с пятиминутной речью выпало Владимиру Зеленскому. Перед началом он пожал руку своему оппоненту.

Зеленский вспомнил, что пять лет назад голосовал за действующего президента, но затем понял свою ошибку.

"Мы с вами выбирали одного президента, а выбрали другого, — заявил Зеленский. Первый Порошенко говорит "Я открываю школу", а второй — "Я открываю магазины Рошен".

Оратор отметил, что вместо обещанной "жизни по-новому" гражданам страны теперь приходится выживать, рассказал, как глава государства приглашал его в свой кабинет и уговаривал не участвовать в выборах и обвинил оппонента в попытке уйти от дебатов и распространении "кремлевских фейков".

В свою очередь Петр Порошенко обвинил своего противника в уклонении от воинской службы и усомнился, что тот сможет выполнять функции верховного главнокомандующего и "удерживать международную коалицию".

"Владимир, вы сам сказали, что вы — кот в мешке. Так вот вы просто мешок", — заявил Порошенко.

Затем Зеленский зачитал список из 20 вопросов к президенту, на один из которых предложил ответить. В частности, кандидат поинтересовался, почему Украина стала самым бедным государством в Европе, почему не наказаны соратники бывшего президента Виктора Януковича и виновники военных поражений в Иловайские и Дебальцево, не хочет ли президент пожить на минимальную зарплату и сколько он получает от за поставки угля в страну.

"Не вам мне задавать эти вопросы. А украинский народ меня поддерживает", — ответил Порошенко.

Первый вопрос который президент подготовил для оппонента, звучал так: "Сели бы вы в самолет, пилот которого сел туда, чтобы научиться?". От прямого ответа Зеленский также уклонился.

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Вы мне задаете вопросы, на которые должны сами ответить — почему не закончилась война. Вот такой вы главнокомандующий", — сказал Владимир Зеленский.

Дальнейший обмен вопросами и ответами происходил в таком же режиме. Претензии Зеленского в связи с грубыми действиями охранников Порошенко в отношении оппозиционно настроенных граждан и присутствием конфет "Рошен" в пайках бойцов АТО Порошенко назвал "брехней". А на вопрос президента, какой он видит Украину через пять лет, Зеленский сказал: "Я не у прокурора и ничего сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, придется с ним встретиться".

Когда Порошенко напомнил Зеленскому о его готовности "встать на колени перед кем угодно" ради Украины, Зеленский предложил президенту сделать это прямо сейчас перед гражданами страны, что и выполнили оба участника встречи.

Завершились дебаты в соответствии с регламентом в 20.00.

Источник фото: Кадр из трансляции дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского

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