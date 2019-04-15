Штаб Зеленского обвинил Порошенко в попытке срыва выборов

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинил действующего президента Петра Порошенко в попытке срыва предстоящих выборов. В команде Зеленского считают, что глава государства намеренно спровоцировал нехватку людей в избирательных комиссиях.



Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко / Новости от 14.04.2019 10:46

"Недостаток людей возник от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", — говорится в заявлении штаба Зеленского в facebook.

По мнению сторонников кандидата, в попытке срыва принимают участие также и местные власти, "показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж".

С целью не допустить недобора людей, штаб Зеленского призвал граждан самостоятельно обращаться в участковые избирательные комиссии, предлагая свою помощь.

Напомним, что по данным социологических опросов, во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, за Петра Порошенко готовы проголосовать около 30% избирателей, а за Владимира Зеленского — около 70%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что фальсификаций во втором туре выборов ожидают 76% граждан Украины.

Источник фото: "Правда.Ру"

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