Штаб Зеленского обвинил Порошенко в попытке срыва выборов

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинил действующего президента Петра Порошенко в попытке срыва предстоящих выборов. В команде Зеленского считают, что глава государства намеренно спровоцировал нехватку людей в избирательных комиссиях.
"Недостаток людей возник от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", — говорится в заявлении штаба Зеленского в facebook.
По мнению сторонников кандидата, в попытке срыва принимают участие также и местные власти, "показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж".
С целью не допустить недобора людей, штаб Зеленского призвал граждан самостоятельно обращаться в участковые избирательные комиссии, предлагая свою помощь.
Напомним, что по данным социологических опросов, во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, за Петра Порошенко готовы проголосовать около 30% избирателей, а за Владимира Зеленского — около 70%.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что фальсификаций во втором туре выборов ожидают 76% граждан Украины.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Выборы для Украины — стояние на реке Угре
Зеленский стал президентом: что дальше?
Выборы на Украине: и это все о них
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?