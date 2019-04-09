Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"

В Министерстве финансов США заявили, что антироссийские санкции показали свою эффективность, поэтому Вашингтон будет работать над новыми мерами против Москвы. О позиции ведомства рассказал глава Минфина Стивен Мнучин.

Стивен Мнучин

"Санкции показали себя как очень эффективный инструмент, и именно поэтому мы продолжим использовать их в дальнейшем, поскольку Россия ведет себя ненадлежащим образом. США должны изменить это поведение и поставить Россию на место", — заявил Мнучин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о слухах, которые ходили в сенате США, относительно новых санкций против России после публикации доклада Мюллера. Ряд ведущих американских сенаторов, сообщает новостное агентство, потребовали "серьезного наказания" для России.

В числе жаждущих мести, отмечают авторы материала — республиканцы Линдси Грэм и Джон Корнин. Правительство Соединенных Штатов Америки в настоящий момент обсуждает возможность и необходимость введения нового ряда санкций и торговых ограничений в отношении Российской Федерации, резюмируют журналисты из Bloomberg.

Читайте также:

В сенате США заговорили о новых санкциях против РФ после доклада Мюллера