В Министерстве финансов США заявили, что антироссийские санкции показали свою эффективность, поэтому Вашингтон будет работать над новыми мерами против Москвы. О позиции ведомства рассказал глава Минфина Стивен Мнучин.
"Санкции показали себя как очень эффективный инструмент, и именно поэтому мы продолжим использовать их в дальнейшем, поскольку Россия ведет себя ненадлежащим образом. США должны изменить это поведение и поставить Россию на место", — заявил Мнучин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о слухах, которые ходили в сенате США, относительно новых санкций против России после публикации доклада Мюллера. Ряд ведущих американских сенаторов, сообщает новостное агентство, потребовали "серьезного наказания" для России.
В числе жаждущих мести, отмечают авторы материала — республиканцы Линдси Грэм и Джон Корнин. Правительство Соединенных Штатов Америки в настоящий момент обсуждает возможность и необходимость введения нового ряда санкций и торговых ограничений в отношении Российской Федерации, резюмируют журналисты из Bloomberg.
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