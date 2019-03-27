В сенате США заговорили о новых санкциях против РФ после доклада Мюллера

В правительстве Соединенных Штатов Америки вновь заговорили о новых санкциях и торговых ограничениях в отношении Российской Федерации.

Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.

Всему виной, отмечают авторы материала, расследование специального прокурора США Роберта Мюллера. Американский специалист, напомним, якобы нашел доказательства того, что Россия действительно вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года.

Так, объясняют авторы материала, доказательств связи действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с Российской Федерацией Роберт Мюллер не нашел. Но обнаружил, что Россия якобы пыталась влиять на выборы в США через организацию "Агентство интернет-исследований" и многочисленные хакерские атаки.

Эта информация, разумеется, заинтересовала официальный Вашингтон. Ряд ведущих американских сенаторов, сообщает новостное агентство, потребовали "серьезного наказания" для России. В числе жаждущих мести, отмечают авторы материала — республиканцы Линдси Грэм и Джон Корнин.

Правительство Соединенных Штатов Америки в настоящий момент обсуждает возможность и необходимость введения нового ряда санкций и торговых ограничений в отношении Российской Федерации, резюмируют журналисты из Bloomberg.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Евросоюз несет большие потери от антироссийских санкций, нежели сама Россия. Так, во всяком случае, считает спецдокладчик из Организации Объединенных Наций.

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