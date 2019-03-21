МИД России призвал белорусских коллег воздержаться от "публичных выплесков"

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал критические высказывания начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза в адрес российского посла Михаила Бабича.
МИД отмечает, что дискуссии о характере и масштабах российско-белорусского сотрудничества "зачастую приобретают эмоциональный характер, порой, к сожалению, выходя за рамки дипломатической корректности".
По мнению руководства министерства, деятельность Михаила Бабича направлена на углубление взаимодействия и сотрудничества двух стран в рамках Союзного договора. При этом, сотрудничество развивается плодотворно, о чем, в частности, свидетельствует рост товарооборота между Россией и Белоруссией.
Выразив намерение продолжать "спокойную ритмичную работу на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков", российский МИД призвал придерживаться такого же подхода и белорусских коллег.
Напомним, что Анатолий Глаз обвинил Михаила Бабича в подтасовке цифр и сравнил с "подающим надежды бухгалтером". Как сообщала "Правда.Ру", посол назвал заявление дипломата "болтовней", на которую не следует обращать внимания.
Источник фото: pixabay.com
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