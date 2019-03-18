Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"

Вчера, 17 марта, белорусский телеканал "ОНТ" в своей воскресной итоговой еженедельной программе сообщил, что "белорусские земли были захвачены Российской империей".

Отметим, что ранее вопрос об "оккупации" Российской империей белорусских земель неоднократно поднимался местными националистами и оппозиционерами. Однако, в отличие от многих других государств, некогда входивших в состав СССР, такая риторика звучала редко и тихо.

Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных на сегодняшних день белорусских телеканалов, является, скорее всего, отражением резко ухудшившихся дипломатических отношений Российской Федерации и Белоруссии.

Так, напомним, Минск недоволен тем, что Москва не собирается выплачивать постсоветской республике денежную компенсацию за изменение российского налогового законодательства в области нефти. Правительство Белоруссии указывает на то, что из-за налогового маневра, инициированного Россией, страна потеряет миллионы долларов, но российская сторона, отметим, остается непреклонной и продолжает отказывать соседнему государства в денежной компенсации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине предложили взыскать с Российской Федерации плату за "использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким". Так, заявил бывший генеральный прокурор Украины, Юрий Долгорукий был киевским князем, основавшим "Московию". Теперь же, заявил бывший генпрокурор Украины, Россия использует "украинские земли", например, Новгород.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и нынешний глава Украины Петр Порошенко старательно обманывают национального лидера Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщают польские средства массовой информации. Отношения Минска и Киева, уверены в Польше, гораздо лучше, чем считает Москва.

Фото: flickr.com.

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