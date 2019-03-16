На Украине предложили взыскать с России плату за земли Юрия Долгорукого

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил о необходимости взыскать с Российской Федерации плату за "использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким".

Соответствующее заявление Святослав Пискун сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, указал Святослав Пискун, Юрий Долгорукий был киевским князем, основавшим "Московию". Теперь же, заявил бывший генпрокурор Украины, Россия использует "украинские земли", например, Новгород.

Необходимо, считает Святослав Пискун, подсчитать, сколько Российская Федерация должна современной Украине за использование ее земель в течение этих нескольких сотен лет и взыскать с Москвы эти деньги.

Если же, заявил Пискун, Россия не согласится платить, то можно будет взять ее "в рабство".

Отметим, что Святослав Пискун является единственным в истории страны человеком, трижды занимавшим должность генерального прокурора Украины. Так, Пискун находился на посту в период с 2002 по 2003 годы, с 2003 по 2004 года, а также в 2007 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс намерены взыскать с Российской Федерации денежную компенсацию за период "советской оккупации". Москва же, отметим, в очередной раз заявила о неправомерности и абсурдности предложений и обвинений Прибалтики.

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