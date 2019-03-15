В белорусском МИДе сравнили посла России с "подающим надежды бухгалтером"

Начальник управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич не отличает суверенное государства от российского субъекта и использует "подтасованный набор цифр", превращающий его в "подающего надежды бухгалтера". Об этом сообщает агентство "РБК".

"Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, чем подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - сказал сотрудник белорусского МИДа.

Он также порекомендовал Бабичу внимательнее изучить специфику Белоруссии, познакомиться с ее историей и проявить к стране немного уважения, поскольку такой подход способен дать гораздо более продуктивный результат. По мнению представителя ведомства, российский посол за небольшой срок работы на своем нынешнем посту "просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Михаила Бабича, Российская Федерация готова оказать помощь Белоруссии в случае возникновения угроз ее суверенитету.

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