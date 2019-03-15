Посол РФ ответил на комментарий МИД Белоруссии про начинающего "бухгалтера"

Посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич прокомментировал нашумевшее высказывание пресс-секретаря белорусского Министерства иностранных дел о методах работы российского дипломата.
Так, напомним, Анатолий Глаз назвал Михаила Бабича "бухгалтером". Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. Также Глаз заявил, что Бабич якобы не отличает суверенное государства от российского субъекта и использует "подтасованный набор цифр".
Посла РФ в Белоруссии же слова его коллеги, по-видимому, не смутили. Михаил Бабич заявил, что спокойно относится к критике своей работы.
Удивительно, указал российский дипломат, что белорусская сторона считает резкий комментарий Анатолия Глаза "верхом дипломатической школы" и считает необходимым критиковать представителей российского посольства.
Главное, подчеркнул Михаил Бабич, это взаимовыгодное, честное и эффективное сотрудничество России и Белоруссии. Посол РФ в Белоруссии, имея ввиду громкое высказывание своего белорусского коллеги, заявил, что скоро "эта пена сойдет" и поэтому на такого рода "болтовню" он не обращает внимания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за налаживание отношения со странами Североатлантического альянса.
Также "Правда.Ру" писала о том, что глава постсоветской республики рассказал о значительном продвижении в отношениях Белоруссии с государствами Евросоюза.
Фото: belnovosti. by.
Читайте также:
Будет ли Россия присоединять Белоруссию.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.
СКР возбудил уголовное дело против идеолога новой Украины Владимира Вятровича по обвинению в реабилитации нацизма. Почему же не против украинского государства?