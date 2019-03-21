Bloomberg: Кремль рассматривает возможности оставить Путина у власти после 2024 года

Администрация президента России рассматривает различные возможности того, как сохранить власть действующего президента страны Владимира Путина по истечению в 2024 году его полномочий в рамках второго срока подряд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю.

По информации агентства, один из сценариев допускает возможность объединения России и Белоруссии в единое государство, которое возглавит Путин. Таким образом российский лидер сможет обойти конституционные ограничения, связанные с количеством президентских сроков.

Против этого варианта выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, неоднократно заявлявший о стремлении России "под предлогом интеграции" включить республику в свой состав. Российский посол в Минске Михаил Бабич отрицает подобные предложения со стороны Москвы.

Другой сценарий связан с нынешним процессом передачи власти в Казахстане. Экс-сотрудник администрации президента Андрей Колядин отметил, что подобный вариант "активно обсуждался" в Кремле. В настоящее время российские власти будут очень внимательно наблюдать за тем, насколько активно Нурсултан Назарбаваев сможет контролировать ситуацию в стране и оказывать влияние на действующую власть.

Политолог Аркадий Дубнов в беседе в агентством назвал подобный сценарий неправдоподобным. По его словам, политическая система России устроена гораздо сложнее, поэтому повторить казахстанский опыт будет почти невозможно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социолог Ольга Крыштановская рассказала агентству Bloomberg, как российский президент Владимир Путин будет уходить со своего поста в 2024 году. По мнению специалиста, Россию ждут изменения Конституции и передача контроля над армией руководителю Государственного совета.

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