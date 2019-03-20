В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне

Испанские полицейские задержали молодого человека, точившего нож в вагоне поезда мадридского метрополитена. Об этом сообщает новостное агентство Europa Press со ссылкой на собственный источник в полиции испанской столицы.
В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда. Это занятие насторожило других пассажиров, которые посчитали, что мужчина может представлять опасность.
Позднее полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили личность героя видеоролика. Им оказался профессиональный рубильщик хамона, который точил нож по дороге на работу.
В настоящее время материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов Мадрида переданы в суд. В издании не уточняют, понесет ли мясник какое-либо наказание за свой поступок.
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