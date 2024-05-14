Певица Слава рассказала о пользе воздержания от интимной близости: ноу-хау

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, заявила, что воздержание от интима помогает ей держать себя в форме.
Блогер Алёна Жигалова поинтересовалась у певицы Славы, почему она так похорошела за несколько последних месяцев.
"Не занималась сексом. Видимо, если не заниматься сексом, то начинаешь лучше выглядеть", — рассказала исполнительница хита "Одиночество — сволочь".
Ведущая шоу "Алёна, блин" была поражена откровениями артистки. Она назвала совет Славы ноу-хау.
Ранее певица Слава рассказала, что рассталась с людьми из её окружения, так как они её обманывали.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".