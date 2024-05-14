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Певица Слава рассказала о пользе воздержания от интимной близости: ноу-хау

Певица Слава объяснила, почему она так хорошо выглядит

0:42
Шоу-бизнес

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, заявила, что воздержание от интима помогает ей держать себя в форме.

Певица Слава объяснила, почему она так хорошо выглядит
Фото: https://vk.com/slava_official_club by ВК-аккаунт певицы Славы is licensed under public doman

Блогер Алёна Жигалова поинтересовалась у певицы Славы, почему она так похорошела за несколько последних месяцев.

"Не занималась сексом. Видимо, если не заниматься сексом, то начинаешь лучше выглядеть", — рассказала исполнительница хита "Одиночество — сволочь".

Ведущая шоу "Алёна, блин" была поражена откровениями артистки. Она назвала совет Славы ноу-хау.

Ранее певица Слава рассказала, что рассталась с людьми из её окружения, так как они её обманывали.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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