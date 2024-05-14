Раскрыта тайна: как не купить "убитый" автомобиль со скрученным пробегом

Три косвенных признака скрученного пробега автомобиля: водителям на заметку

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Не все автомобилисты могут позволить себе покупку нового автомобиля. Однако на вторичном рынке представлен широкий выбор качественных подержанных машин. Чтобы приобретение оказалось успешным, крайне важно тщательно проверить состояние авто.

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Нередко недобросовестные продавцы манипулируют показателями пробега, чтобы увеличить стоимость машины. Для проверки подлинности данных можно использовать специализированные базы данных или обратить внимание на опосредованные признаки.

Например, если продавец утверждает о малом пробеге, но видимые износы говорят об обратном, стоит отказаться от покупки.

К основным признакам износа относится состояние лакокрасочного покрытия. Многочисленные сколы и царапины часто указывают на значительный пробег, несмотря на данные одометра.

Также следует обратить внимание на состояние обивки сидений, особенно если она кожаная. Многочисленные трещины могут свидетельствовать о частом использовании автомобиля.

Проверка педалей также может многое рассказать о машине. В автомобиле с малым пробегом педали не должны быть сильно изношены.

Если состояние рычагов оставляет желать лучшего, вероятно, продавец не совсем честен относительно использования транспортного средства.