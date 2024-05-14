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Раскрыта тайна: как не купить "убитый" автомобиль со скрученным пробегом

Три косвенных признака скрученного пробега автомобиля: водителям на заметку

1:24
Авто

Не все автомобилисты могут позволить себе покупку нового автомобиля. Однако на вторичном рынке представлен широкий выбор качественных подержанных машин. Чтобы приобретение оказалось успешным, крайне важно тщательно проверить состояние авто.

Три косвенных признака скрученного пробега автомобиля: водителям на заметку
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Нередко недобросовестные продавцы манипулируют показателями пробега, чтобы увеличить стоимость машины. Для проверки подлинности данных можно использовать специализированные базы данных или обратить внимание на опосредованные признаки.

Например, если продавец утверждает о малом пробеге, но видимые износы говорят об обратном, стоит отказаться от покупки.

К основным признакам износа относится состояние лакокрасочного покрытия. Многочисленные сколы и царапины часто указывают на значительный пробег, несмотря на данные одометра.

Также следует обратить внимание на состояние обивки сидений, особенно если она кожаная. Многочисленные трещины могут свидетельствовать о частом использовании автомобиля.

Проверка педалей также может многое рассказать о машине. В автомобиле с малым пробегом педали не должны быть сильно изношены.

Если состояние рычагов оставляет желать лучшего, вероятно, продавец не совсем честен относительно использования транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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