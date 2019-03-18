Двое москвичей пострадали от удара током из-за нечестных соседей.

Московский семиклассник получил сильный удар током, дотронувшись до батареи централизованного у кровати в своей комнате. Ребенка доставили в больницу на "скорой помощи".
Электрик, обследовавший квартиру после обращения родителей пострадавшего, считает, что причиной происшествия стало незаконное заземление электроприборов на батарею, которое произвели соседи.
Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошел утром 14 марта на улице Бориса Галушкина.
А 1 марта от аналогичных действий нерадивых соседей пострадал 28-летний мужчина на улице Армавирская. От удара током он на время потерял сознание. Врачи городской больницы № 36 диагностировали у пациента ожоги 1 и 2 степени.
Заземляют электроприборы на батареи недобросовестные граждане с целью экономии средств на оплату электроэнергии, зачастую не догадываясь, какой серьезной опасности они тем самым подвергают окружающих.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о сотруднике "Московской объединенной электросетевой компании", которому удалось выжить после удара током в шесть тысяч вольт.
Источник фото: pixabay.com
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