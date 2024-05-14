Что на самом деле означает привычка кошек занимать ваше место

Почему кошка часто занимает место хозяина в кресле или на кровати: 3 причины

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки обладают любопытной привычкой: как только их хозяин встаёт с кровати, стула, дивана или кресла, они немедленно занимают освободившееся место.

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Многие считают, что таким образом кот хочет показать: "Я здесь главный!"

Однако не стоит сразу обвинять питомца в наглости, эгоизме или надменности.

Да, кот хочет занять место хозяина, но не в переносном смысле, а в прямом. Животное вовсе не претендует на роль главы семьи. Что же заставляет пушистого друга спешить занять место, где только что сидел или лежал его хозяин?

Есть три возможных объяснения такого поведения.

Кота привлекло тёплое место

Вполне вероятно, что мурлыке просто хочется согреться. Место, где недавно сидел человек, будет для кота теплее, чем другие участки мебели.

Кота привлёк запах

Запах хозяина ассоциируется у котов с безопасностью, спокойствием и защищённостью. Поэтому кошка займёт место хозяина, если тот ушёл далеко и не взял её с собой. Насиженное место сохраняет запах человека, что привлекает мурлыку.

Кот хочет привлечь внимание

Возможно, питомцу просто не хватает ласки и общения. Поэтому он старается привлечь внимание хозяина. Сесть на его место — один из самых простых способов достичь желаемого результата.