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"В районе 6-7% она должна выйти": Белоусов раскрыл секрет будущей ставки Центробанка

Белоусов: ключевая ставка ЦБ РФ снизится к 2027 году до 6-7%

0:31
Экономика

Бывший вице-премьера РФ Андрей Белоусов заявил на выставке "Россия" в рамках дней национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", что ключевая ставка ЦБ РФ останется на высоком уровне и ожидается, что она снизится до 6-7% к 2027 году.

Белоусов: ключевая ставка ЦБ РФ снизится к 2027 году до 6-7%
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba is licensed under CC BY 3.0

Он отметил, что экономика должна адаптироваться к структурным изменениям и высокой ключевой ставке, которая будет снижаться по мере снижения инфляции, но останется повышенной.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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