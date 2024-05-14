"В районе 6-7% она должна выйти": Белоусов раскрыл секрет будущей ставки Центробанка

Белоусов: ключевая ставка ЦБ РФ снизится к 2027 году до 6-7%

0:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший вице-премьера РФ Андрей Белоусов заявил на выставке "Россия" в рамках дней национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", что ключевая ставка ЦБ РФ останется на высоком уровне и ожидается, что она снизится до 6-7% к 2027 году.

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Он отметил, что экономика должна адаптироваться к структурным изменениям и высокой ключевой ставке, которая будет снижаться по мере снижения инфляции, но останется повышенной.