"В районе 6-7% она должна выйти": Белоусов раскрыл секрет будущей ставки Центробанка

Бывший вице-премьера РФ Андрей Белоусов заявил на выставке "Россия" в рамках дней национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", что ключевая ставка ЦБ РФ останется на высоком уровне и ожидается, что она снизится до 6-7% к 2027 году.
Он отметил, что экономика должна адаптироваться к структурным изменениям и высокой ключевой ставке, которая будет снижаться по мере снижения инфляции, но останется повышенной.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".