Климкин назвал массовый отъезд украинцев на заработки за границу "мегавызовом"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не считает катастрофой увеличение числа украинцев, уезжающих на заработки за границу. Этот процесс он назвал "мегавызовом". Такое мнение министр выразил в интервью "Радио Культура", передает украинское агентство "Громадське".

"Украинцы вынуждены покидать страну, чтобы работать за рубежом. Но это не является катастрофой. Это мегавызов для страны", - сказал Климкин.

По его мнению, украинцам, выезжающим в другие страны в поисках работы, необходимо дать возможность официально оформлять двойное гражданство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам депутат Верховной Рады Нестора Шуфрича, больше десяти миллионов трудоспособных граждан Украины покинули страну, уехав на заработки за границу. На данный момент на Украине постоянно находятся лишь 28-29 миллионов человек, уточнил депутат.

По данным государственной службы статистики Украины, население страны за минувший год сократилось на четверть миллиона человек. Ведомство отмечает, что к началу января текущего года численность населения Украины составила 42 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество жителей сократилось 233 тысячи человек. Негативная тенденция усугубляется падением рождаемости - на 100 умерших жителей Украины приходится только 57 новорожденных.

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Население Украины сократилось на четверть миллиона человек