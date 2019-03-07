Украинские социологи поразились количеству эмигрантов по результатам проведенного ими опроса

Почти в каждой четвертой украинской семье есть те, кто находится на заработках за рубежом. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала председатель Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, сообщает агентство "ПолитНавигатор".
"В последнем опросе мы поставили вопрос: "если ли сейчас в вашем домохозяйстве члены, которые находятся в другой стране с целью работы?". Я не хочу сейчас абсолютизировать эту цифру, потому что она меня очень поразила, но 23% опрошенных сказали "да"", - отметила Балакирева.
Она добавила, что по результатам проведенного социологического исследования, в отдельных регионах страны доля трудовых эмигрантов составляет от 30 до 40% населения, а в некоторых селах на заработки за рубеж уехали до 50% людей.
Вопрос оценки числа граждан Украины, которые находится не на территории страны, является для социологов очень болезненным, призналась Балакирева. Поэтому результаты опроса будут уточнены. "Мы будет уточнять эти показатели, выяснять, что люди имеют в виду под "домохозяйством", - добавила председатель Института.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по данным сайта "ukrainianpeopleleaks.com", каждую минуту Украину покидают два ее гражданина. С 20 марта 2018 года страну покинули около 350 тысяч жителей Украины.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с трудовой эмиграцией "катастрофической". По его словам, только в Польше без учета сезонных работников проживают 1,4 миллиона украинцев.
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