Украинский министр уличен в фальсификации итогов переписи населения

Представленные в конце января данные по результатам пробной электронной переписи населения Украины, которую проводил лично министр Дмитрий Дубилет, имеют весьма опосредованное отношение к реальности и могут быть расценены не иначе, как фальсификация.

К такому выводу пришли общественники из "Украинского центра общественных данных".

"Министр Дубилет провел электронную перепись оригинальным способом: взял цифры о возрасте и поле жителей Украины у Госстата и умножил их на коэффициент 0,888. А теперь "подает" это, как результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госкомстата Украины", — говорят статистики — общественники.

К слову, согласно проведенной "лично Дубилетом" пробной переписи, численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 миллионов и составляет сегодня 37 миллионов человек.

Но это только "предварительный подсчет". Вероятно, господин министр считает, что в этом случае точность не важна.

А назначенная на конец 2020 года "официальная" перепись населения Незалежной будет, по словам Дубилета,

"проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов".

Впрочем, уже сейчас понятно, что перепись населения подтвердит — украинцев стало намного меньше. О том, что люди массово покидают страну, говорили уже в 2017 году.

Вот, что тогда об этом писала "Правда.Ру"

Украина теряет людей: за три года из страны уехали более 20% населения

Последняя перепись населения Украины проводилась 15 лет назад. Поэтому точное число населения страны остается загадкой даже для ее руководства. Однако только за последние три года из страны выехало больше людей, чем из Сирии, Ирака и африканских стран. Да, люди с начала истории мира переезжали с места на место в поисках лучшей жизни. Современные масштабы переселения характерны для периода мировых войн, говорят эксперты. Из Конго уехали 922 тысячи человек, Сирию бросили 824 тысячи жителей, Ирак "потерял" 659 тысяч. На очереди Украина?

Из-за отсутствия официальной информации о беженцах на Украине, сложно сказать, сколько точно человек бросили дома, чтобы жить спокойно в других местах. Но только Россия приняла свыше 1,2 миллиона человек. Это те люди, которые официально подтвердили свой статус и запросили гражданство РФ. Еще 170 тысяч украинцев переехали в Белоруссию. Статус трудовых мигрантов, уезжающих в соседние страны за хорошей работой и зарплатой, имеют, по средним оценкам специалистов, 5-7 миллионов человек. Таким образом, число выехавших из страны и в большинстве своем осевших в иностранных государствах приближается к 20% населения Украины.

Официальный Киев делает вид, что не замечает потерь, и лишь добавляет "масла в огонь". Чего стоят резко увеличившиеся за последние годы коммунальные платежи, отсутствие поддержки бизнеса, расходы на ведение бессмысленной войны в Донбассе, новая пенсионная реформа и ограничение социальной помощи нуждающимся. Не тот эффект, что ожидалось, дал и безвизовый режим с Европой. В страны Евросоюза хлынули толпы украинцев, желающих жить в более комфортных условиях. Правда, им пришлось встать в очередь за сирийцами и афганцами, которые сюда приехали за тем же. И времени найти нормальную работу и жилье у украинцев не так много: виза действует три месяца. За нарушение условий пребывания вновь придется заплатить, таковы уж правила игры.

Раздел Украины в 2017 году предрек в своем геополитическом прогнозе итальянский политолог Марко Карло. В материале, опубликованном в международном издании Notizie Geopolitiche, он высказал мнение, что к трансформации "незалежную" приведет политика изоляционизма Дональда Трампа, благодаря чему "страна победившего Майдана" окажется в руках ослабевшей Европы и усилившейся Москвы. Подробнее читайте в нашем материале.

Причем Карло — далеко не единственный прочит стране крах. Если текущие тенденции на Украине сохранятся, то к 2050 году темп роста ВВП составит всего 1%, а население сократится до 32 миллионов человек при нынешних 42 миллионах. Об этом рассказал аналитик The Economist Эрик Райнерт, автор бестселлера "Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными".