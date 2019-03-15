Депутат Рады заявил о 10 миллионах уехавших из страны украинцах

Больше десяти миллионов трудоспособных граждан Украины покинули страну, уехав на заработки за границу. Об этом в интервью телеканалу "NewsOne" рассказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, существует методология, которая позволяет установить достаточно точное количество людей, находящихся на определенной территории в одно время. "Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. И подсчитано, что сегодня на Украине постоянно находится 28-29 миллионов человек", - сказал депутат.

По данным государственной службы статистики Украины, население страны за минувший год сократилось на четверть миллиона человек и продолжает сокращаться. Ведомство отмечает, что к началу января текущего года численность населения Украины составила 42 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество жителей сократилось 233 тысячи человек. Негативная тенденция усугубляется падением рождаемости - на 100 умерших жителей Украины приходится только 57 новорожденных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным Украинского института социальных исследований, почти в каждой четвертой украинской семье есть те, кто находится на заработках за рубежом. В отдельных регионах страны доля трудовых эмигрантов составляет от 30 до 40% населения, а в некоторых селах на заработки за рубеж уехали до 50% людей.

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