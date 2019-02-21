Население Украины сократилось на четверть миллиона человек

Население Украины за минувший год сократилось на четверть миллиона человек и продолжает сокращаться, об этом сообщает государственная служба статистики страны.

Ведомство отмечает, что к началу января текущего года численность населения Украины составила 42 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество жителей сократилось 233 тысячи человек.

Негативная тенденция усугубляется падением рождаемости. "На 100 умерших жителей приходится только 57 новорожденных", - говорится в сообщении.

Ранее кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что политика нынешней украинской власти приводит к массовой эмиграции из страны молодежи из-за ухудшения экономической обстановки. Политик подчеркнул, что потеря еще двух миллионов жителей станет "точкой невозврата", после чего Украина повторит судьбу Прибалтики и превратится в "страну угрюмых пенсионеров".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Министерства внутренних дел Украины устроили флешмоб в честь Бандеры. На своих страницах и аккаунтах в социальных сетях работники правоохранительных органов разместили посты с признаниями в любви к лидеру украинского националистического движения. Украинские полицейские писали в своих сообщениях: "Я-Бандера! Я - офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!". Сотрудники полиции отмечали, что никогда в жизни не будут кричать "Ложись, Бандера!".

Читайте также: Магазины предупредили о возможном дефиците молока, творога, сыра и сметаны

Возможна ли анонсированная Порошенко война с Россией