Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют лишь 39% американцев

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов в марте опустился до 39%, показав 4-процентное снижение по сравнению с февралем. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на опрос Gallup.

Среди американцев, поддерживающих Республиканскую партию, показатель одобрения президентства Трампа достигает 90%, но среди сторонников Демократической партии - только 4% высказались одобрительно. Среди тех, кто не поддерживает ни одну из этих партий, деятельность нынешнего американского лидера одобряют 43% респондентов.

По итогам аналогичного опроса, проведенного в феврале, свое одобрение деятельности Дональда Трампа выразили 43% опрошенных американцев.

Социологи предполагают, что заметное снижение числа сторонников президента Трампа может быть связано с итогами встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая не принесла американской стороне никаких положительных результатов. А также с выступлением бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна на слушаниях в Сенате, обвинившего американского президента во лжи и расизме.

Напомним, самый высокий рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа составляет 45%. Наименьший рейтинг составил 35%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил сразу две антипремии "Золотая малина" за участие в двух документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура.

Читайте также: Заснувшего школьника взяли в сопротивление Трампу

Трамп раскритиковал американские СМИ за находку "двойника" первой леди