Заснувшего школьника Трампа взяли в сопротивление президенту

Американский школьник Джошуа Трамп уснул во время выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом США и рассмешил пользователей сети.
Мальчик уснул на середине президентского выступления и был пойман фотографом издания Getty. Затем фото разместили в Twitter, где оно сразу же набрало множество шуточных комментариев. Пользователи социальной сети предположили, что школьник вступил в ряды "сопротивления" или решил показать настоящее лицо Америки. А также отметили, что Джошуа оказался единственным хорошим Трампом на всю Америку. Один из комментаторов выразил надежду, что за его реакцию на выступление президента, к мальчику станут относиться в школе "как к гребанному боссу".
Напомним, что в Конгресс 11-летнего мальчика пригласила первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп после того, как мать ребенка в эфире американского телеканала рассказала о том, как над Джошуа издеваются в школе из-за фамилии. "Его проклинают, называют тупым и идиотом. Он рассказал мне, что ненавидит себя и всею фамилию. Он постоянно расстроен", - пожаловалась мать шестиклассника. Никаких родственных связей семьи школьника и президента США нет.
Источник фото: Getty
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