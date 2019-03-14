Трамп раскритиковал американские СМИ за находку "двойника" первой леди

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую прессу за публикацию фейковых фотографий с "двойником" Мелании Трамп. Соответствующая публикация была сделана в официальном Twitter-аккаунте главы США.

"Лживые СМИ использовали фотошоп, чтобы отредактировать фотографии моей жены. А затем использовали их для создания фейкового инфоповода. Они утверждают, что у Мелании Трамп есть двойник", — заявил Трамп.

Догадки о двойнике первой леди США появились после 8 марта. Тогда Трамп со своей супругой посетил штат Алабама, пострадавший от Торнадо. Во время визита в Алабаму Мелания Трамп пыталась скрыть свое лицо большими солнцезащитными очками.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что у дочери Дональда Трампа оказалось другое имя. "Мое настоящее имя Ивана", — написала в своем сообщении советник и старшая дочь президента США. Иванка, пояснила она, это детская версия имени Ивана в Чехии.

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