В США заподозрили Huawei в шпионаже в пользу Китая через подводные кабели связи

В США обеспокоены участием китайской корпорации Huawei в прокладке подводных кабелей связи из-за подозрений в возможном шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По словам американских специалистов в сфере безопасности, правительство Китая при помощи этой компании получит возможность нарушать, приостанавливать и отслеживать интернет-трафик. Для этого могут быть использованы наземные станции подводных кабелей, а также программное обеспечение, разрабатываемое представителями Huawei. Риск того, что Китай будет нарушать работу интернета и отслеживать исходящий трафик очень высок, подчеркивают эксперты из США.
"Открылся новый фронт борьбы - борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими стабильную работу интернета", - говорится в материале.
В компании Huawei обвинения в свой адрес отрицают и напоминают, что корпорация никогда не занималась шпионской деятельностью в интересах государств или частных лиц. Китайские власти назвали эти обвинения "началом политической кампании против Пекина", поскольку никаких действительных доказательств того, что организация вовлечена в шпионскую деятельность, у США нет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директора ЦРУ, ФБР, АНБ и ряда других разведывательных органов США не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE, поскольку есть риск кражи информации.
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