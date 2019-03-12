Глава МИД Австрии обвинила Украину в "неприемлемом для Европы" поведении

Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила современную Украину в "неприемлемом для Европы" поведении.

Об этом сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Well.

Так глава австрийского внешнеполитического ведомства прокомментировала решение украинской власти о запрете во въезде в страну австрийскому журналисту Кристиану Вершюцу. Также, напоминает Deutsche Well, журналисту австрийской общественно-правовой телекомпании ORF запретили освещать военный конфликт на Донбассе.

Данный запрет официального Киева — "неприемлемый для Европы акт цензуры", заявила Карин Кнайсль. Также глава Министерства иностранных дел Австрии заявила, что запрет на работу представителю австрийских средств массовой информации противоречит основным ценностям Европы, а также призвала Украину к отмене нашумевшего запрета.

Примечательно, что недавно Кристин Вершюц объявил, что опасается за свою жизнь. По его словам, действующая в постсоветской республике власть постоянно угрожает журналистам, которые освещают проблему на юго-востоке Украины беспристрастно и объективно.

Напомним, что в минувшем году главой МИД Австрии было недовольно большинство европейских государств. Все из-за того, что Карин Кнайсль позвала на свою свадьбу действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский президент "с удовольствием" принял приглашение на свадьбу. Об этом общественности рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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