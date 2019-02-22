Лукашенко заявил о разработке Белоруссией плана по обороне для Венесуэлы

Белоруссия помогала Венесуэле разрабатывать оборонительный план и направляла в республику военных специалистов, об этом в ходе встречи с курсантами и преподавателями Военной академии рассказал президент страны Александр Лукашенко, сообщает агенство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был его другом и они часто советовались, в том числе и в военном плане. "Мы им создали оборонительную систему, и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое они купили, а то, чего не было, сказали докупить", - сказал Лукашенко.

Белоруссия оказала помощь в реорганизации вооруженных сил республики, направив в Венесуэлу своих военных специалистов, которые разрабатывали план обороны страны, исходя из местных условий. "Они закупили разные системы ПВО, самолеты, танки и прочее, а школы такой нет, военных квалифицированных нет", - добавил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что власти Венесуэлы, уделяя большое внимание модернизации вооруженных сил, забыли про "основу стабильности" - экономику. "Они сидят на нефти, природном газе и не используют его. Цена на нефть упала, пошли проблемы", - указал глава государства.

Но если Венесуэле будет угрожать потеря независимости, оговорился Лукашенко, народ консолидируется и даст достойный отбор любому противнику в любых экономических условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая предрекла скорые поставки вооружения венесуэльской оппозиции.

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