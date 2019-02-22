Главное - стабильность: Лукашенко рассказал о главной задаче Белоруссии

Сохранение стабильности в Белоруссии, по мнению президента республики, является главной задачей власти и народа, об сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Дестабилизация обернется тем, что страна "уйдет под плетку".

Выступая перед курсантами и преподавателями Военной академии, белорусский лидер отметил важность сохранения стабильности, мира и покоя. "Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то достанется, мы уйдем под плетку. Как в народе говорят, нас будут тягать плеткой", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что за время своего президентства испытал немало трудностей, например, когда "в Минске на три дня муки оставалось и метро забастовало, весь транспорт остановился". Трудности, через которые он прошел, заставили осознать главное - "мир и стабильность потерять нельзя, исходя из того, что творится в мире".

По мнению Лукашенко, обеспечить стабильность и процветание государства возможно только путем развития экономики, поскольку из-за небогатых природных запасов, страна не может успешно конкурировать с крупными мировыми державами.

"Но отстать не должны. Если отстанем - будем провинцией чем-нибудь. Поэтому новые технологии, источники энергии - мы должны следовать за этим и не отставать", - заключил президент Белоруссии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Александр Лукашенко предостерег сотрудников милиции от наказания невиновных людей ради увеличения показателей раскрываемости преступлений, назвав это "советскими методами" работы.

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