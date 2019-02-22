Лукашенко предостерег милицию от "советских" методов работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег сотрудников милиции от наказания невиновных людей ради увеличения показателей раскрываемости преступлений, назвав это "советскими методами" работы. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с главой Следственного комитета республики Иваном Носкевичем, сообщает агенство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в годы советской власти милиция работала по принципу "лишь бы раскрыть и выполнить план", часто обвиняя в преступлениях абсолютно невиновных людей.

"Ни господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Лучше не трогать человека, если не можем наказать. Ни в коем случае нельзя обидеть невиновного", - сказал президент Белоруссии.

Он также добавил, что, если вина установлена, то преступнику "мало не покажется". По мнению Лукашенко, если преступник является государственным служащим, то наказание следует "умножать на два".

Глава следственного комитета Белоруссии на встрече с президентом государства указал на сокращение количества возбужденных уголовных дел в стране по сравнению в 2017 годов, что стало результатом работы по пресечению необоснованного преследования граждан. По данным Носкевича, раскрываемость преступлений в республике в 2018 году составила 71%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД в 2018 году заявил об отсутствии заметных улучшений в работе ведомства. Уровень раскрываемости преступлений в минувшем году в стране снизился до 43%.

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