В МИД РФ рассказали об участии "Антонова" в поставках оружия венесуэльской оппозиции

В ближайшее время Соединенные Штаты организуют поставки вооружения венесуэльской оппозиции с помощью украинского концерна "Антонов". Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что по имеющейся в распоряжении ведомства информации, США и союзники рассматривают возможность покупки у одной из восточноевропейских стран крупной партии оружия для организации вооруженного сопротивления действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"Неудивительно, что в этой истории прослеживается и украинский след, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала представитель российского МИДа.

Груз в Венесуэлу доставят несколькими партиями в начале марта "через территорию соседних страны с задействованием транспортных самолетов международной организации", добавила Захарова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ закрыть границу с Бразилией. Такое решение он принял в связи с приближением даты начала поставок гуманитарной помощи из Соединенных Штатов, которая на данный момент свозится в приграничные штаты Бразилии и Колумбии. Лидер республики не исключил принятия подобной меры и в отношении Колумбии.

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