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Зачем японский политолог требует "отобрать Курилы"

Мир

Японский политолог Юкио Касияма призвал правительство своей страны перестать заявлять претензии на четыре острова Малой Курильской гряды, а просто "отобрать их" вместо двух.

Вот прямо так и написал в своей статье, опубликованной на портале Wedge Infinity - "отобрать".

Политолог напомнил, что два года назад в Токио был сформулирован четкий принципиальный подход к территориальной проблеме, по которому Россия должна была "отдать" все четыре острова. Однако в 2020 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ изменил требования к российской стороне, и речь стала вестись лишь о двух островах.

При этом Касияма отметил, что Москва не хочет идти на уступки и по-прежнему занимает свою позицию о том, что переговоры о данных территориях невозможны.

К слову, МИД России недавно, в ответ на одностороннее заявление, прозвучавшее от министра иностранных дел Японии Тошимицу Моги о юридической принадлежности Курил, уже указывал японской стороне, что 

"законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН. И неоспорим" (подробнее об этом - здесь).

Однако, у японского политолога свой взгляд на проблему:

"Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет", — пишет Касияма.

В связи с этим журналист назвал "вредной и бесплодной" идеей Японии вернуть два острова и призвал к возвращению всех четырех островов.

Примечательно то, что Касияму не поддержали его собственные соотечественники - под статьей множество критических комментариев:

"прекратите ныть по поводу российских островов",

"Россия никогда не вернет острова, а Япония только и может, что причитать по этому поводу".

 Впрочем, пафос политолога и его слова о "территориальном суверенитете" вполне объяснимы.

И об этом "Правда.Ру" рассказывала неоднократно. Например, в 2017 году:

Вопрос возвращения Курил для Японии не только принцип "исторической справедливости"

Японцы претендуют на Южные Курилы уже более полувека, называя острова "своими северными территориями"… Все курильские острова — Шикотан, Кунашир, Уруп и Итуруп — действительно "лакомые кусочки". Они имеют исключительно важное для России значение — геополитическое, стратегическое и экономическое.

По оценкам экспертов, природных ресурсов здесь достаточно, для того чтобы доходами обеспечить бюджет любого региона России.

  • Сегодня на Южных Курилах известны промышленные месторождения золота и серебра (Прасловское месторождение на Кунашире и "Купол" на Урупе), 25 пляжных россыпей титано-магнетита с ванадием; месторождения самородной серы, агатов, парогидротерм Оценочная стоимость полезных ископаемых Курильских островов — более $45 млрд.
  • До Второй мировой войны те же японцы с помощью подземных горных выработок добыли почти половину известных здесь запасов золота и серебра. 
  • А еще нефть и газ на шельфе! Их по прогнозу ожидается 1,7 млрд тонн. 
  • А еще лес! 
  • А еще морепродукты — около 800 тыс. тонн в год!

Сегодня ученые говорят о том, что не только желанием восстановить "историческую справедливость" объясняется жгучий интерес Токио к Курилам.

Дело в том, что именно здесь — кладезь рения и других редких металлов и элементов.

А сегодня рений выходит на передний край высоких технологий. От других элементов его отличают супервысокая температура плавления (3180°С) и низкотемпературная пластичность.

По словам директора ФГУП "Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов", первого вице-президента Ассоциации геологических организаций Александра Кременецкого,

одно из свойств металла, получившее название "рениевый эффект", сделало рений материалом №1 для двигателей авиационных и космических кораблей многоразового использования. Добавка всего 4% или 7% рения в жаропрочные сплавы позволяет на 15% повысить прочность лопаток газовых турбин и увеличить время их эксплуатации на 25%.

Такое же революционное влияние рений оказал на процесс получения из нефти высокооктанового бензина. Для тех же ракет и самолетов. Новые катализаторы, изготовленные на базе рения и палладия, позволяют увеличить активность этого процесса в семь-десять раз и в четыре раза сохранить его стабильность.

Если во времена СССР рений в любых количествах добывался в Казахстане, Узбекистане и соседней Монголии, то после распада Союза Россия оказалась почти без рения. Однако в начале 90-годов прошлого века ученые смогли найти огромные залежи редкого металла. И не где-нибудь, а прямо в кратере действующего вулкана "Кудрявый" на одном из Южно-Курильских островов — Итурупе.

Газы вулкана "Кудрявый" каждый год выносят из земных недр на поверхность до 15 тонн рения, до 50 тонн германия и индия, а также по нескольку тонн ванадия, золота и серебра.

Впервые в мире из вулканического газа получена товарная соль рения — перринат аммония. Рения в ней около 70%, и ее можно продавать по $600-800 за 1 кг. А если построить завод, то каждый год на нем из газа можно, на первых порах, получать не менее двух тонн рения, а это уже почти $1 млрд каждый год.

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