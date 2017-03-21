Японский политолог Юкио Касияма призвал правительство своей страны перестать заявлять претензии на четыре острова Малой Курильской гряды, а просто "отобрать их" вместо двух.
Вот прямо так и написал в своей статье, опубликованной на портале Wedge Infinity - "отобрать".
Политолог напомнил, что два года назад в Токио был сформулирован четкий принципиальный подход к территориальной проблеме, по которому Россия должна была "отдать" все четыре острова. Однако в 2020 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ изменил требования к российской стороне, и речь стала вестись лишь о двух островах.
При этом Касияма отметил, что Москва не хочет идти на уступки и по-прежнему занимает свою позицию о том, что переговоры о данных территориях невозможны.
К слову, МИД России недавно, в ответ на одностороннее заявление, прозвучавшее от министра иностранных дел Японии Тошимицу Моги о юридической принадлежности Курил, уже указывал японской стороне, что
"законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН. И неоспорим" (подробнее об этом - здесь).
Однако, у японского политолога свой взгляд на проблему:
"Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет", — пишет Касияма.
В связи с этим журналист назвал "вредной и бесплодной" идеей Японии вернуть два острова и призвал к возвращению всех четырех островов.
Примечательно то, что Касияму не поддержали его собственные соотечественники - под статьей множество критических комментариев:
"прекратите ныть по поводу российских островов",
"Россия никогда не вернет острова, а Япония только и может, что причитать по этому поводу".
Впрочем, пафос политолога и его слова о "территориальном суверенитете" вполне объяснимы.
Японцы претендуют на Южные Курилы уже более полувека, называя острова "своими северными территориями"… Все курильские острова — Шикотан, Кунашир, Уруп и Итуруп — действительно "лакомые кусочки". Они имеют исключительно важное для России значение — геополитическое, стратегическое и экономическое.
Сегодня ученые говорят о том, что не только желанием восстановить "историческую справедливость" объясняется жгучий интерес Токио к Курилам.
А сегодня рений выходит на передний край высоких технологий. От других элементов его отличают супервысокая температура плавления (3180°С) и низкотемпературная пластичность.
По словам директора ФГУП "Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов", первого вице-президента Ассоциации геологических организаций Александра Кременецкого,
одно из свойств металла, получившее название "рениевый эффект", сделало рений материалом №1 для двигателей авиационных и космических кораблей многоразового использования. Добавка всего 4% или 7% рения в жаропрочные сплавы позволяет на 15% повысить прочность лопаток газовых турбин и увеличить время их эксплуатации на 25%.
Такое же революционное влияние рений оказал на процесс получения из нефти высокооктанового бензина. Для тех же ракет и самолетов. Новые катализаторы, изготовленные на базе рения и палладия, позволяют увеличить активность этого процесса в семь-десять раз и в четыре раза сохранить его стабильность.
Если во времена СССР рений в любых количествах добывался в Казахстане, Узбекистане и соседней Монголии, то после распада Союза Россия оказалась почти без рения. Однако в начале 90-годов прошлого века ученые смогли найти огромные залежи редкого металла. И не где-нибудь, а прямо в кратере действующего вулкана "Кудрявый" на одном из Южно-Курильских островов — Итурупе.
Газы вулкана "Кудрявый" каждый год выносят из земных недр на поверхность до 15 тонн рения, до 50 тонн германия и индия, а также по нескольку тонн ванадия, золота и серебра.
Впервые в мире из вулканического газа получена товарная соль рения — перринат аммония. Рения в ней около 70%, и ее можно продавать по $600-800 за 1 кг. А если построить завод, то каждый год на нем из газа можно, на первых порах, получать не менее двух тонн рения, а это уже почти $1 млрд каждый год.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...