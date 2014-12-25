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Нафтогаз за долги оставил без отопления 11 населённых пунктов

На Украине полностью или частично сорвано начало отопительного сезона в 11 населенных пунктах.

Нафтогаз за долги оставил без отопления 11 населённых пунктов

Как сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз, виной тому стали "критические долги".

"Из-за критических долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона в 11 населенных пунктах… Так, без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

В госкомпании рассказали, что ранее доносили информацию о задолженностях до облгосадминистраций и городских властей. Также еще летом публиковался список должников, которым, согласно законодательству, газ предоставлять не представляется возможным из-за долга.

"За последние четыре месяца проблему критических долгов решили 93 производителя тепла — перечень сократился со 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 16 (по состоянию на 12 ноября)", — отметили в Нафтогазе.

Задолженность осталась на 16 предприятиях: в Каменском, Житомире, Киеве, Старобельске, Счастье, Ильичевске, четырех одесских компаниях, Рени, Хлебодарском, Харьковской области и трех предприятиях Харькова.

Впрочем, для пост-Майданной Украины ситуация не нова. И там даже выход из ситуации лет 5 назад придуман.

Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

Украина нашла альтернативу газовому отоплению — дрова

Нехватка топлива на Украине вынуждает идти на крайние меры даже правительственные организации. Государственные курортные базы, а также официальные резиденции госслужащих будут отапливаться с помощью дров, а если тех не хватит, то илом или торфом.

Первыми подобную инициативу разделили в госрезиденции "Залесье". Об этом сообщил сегодня один из федеральных телеканалов. Идея такого способа борьбы с нехваткой угля принадлежит главе управделами Петра Порошенко Сергею Березенко.

В "Залесье" уже привезли необходимый источник топлива. Вряд ли он станет подходящей альтернативой газу и углю, так как таким способом можно сэкономить немногим меньше миллиона гривен в год.

Донбасс, несмотря на постоянные разгромные атаки Киева, все же готов поддержать Украину углем. Но не бесплатно, о чем ранее писала Pravda.Ru.

"Что касается возможности торговать углем с Украиной. Мы никогда этого не отрицали. Любая торговля должна быть на принципе равноправия. Прекрасно понимая, что Украина банкрот, мы готовы продавать уголь. Только если у нее деньги есть. Если денег нет, мы будем торговать с тем, у кого есть деньги", — заявил глава ДНР Александр Захарченко журналистам в Донецке в четверг.

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