Американский сенатор предложил ввести против России "адресные" санкции

Адресные санкции против богатых россиян, представителей правительства повлияют на их поведение, так как будут "кусаться". В этом убежден председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон. Недавно он вернулся из поездки в Россию вместе с другими законодателями-республиканцами. Своими впечатлениями он поделился с The Washington Examiner.

Главное, что отметил Джонсон, действующие экономические санкции "не работают". Спикер акцентировал внимание на том, что никто не удосужился проверить, какой эффект на Москву оказало поведение Вашингтона. По его мнению, незаинтересованный человек никогда не скажет, что США чего-то добились своими запретительными мерами.

Также в беседе с журналистами издания политик отметил нежелание прекращать санкционную политику. Ее лишь надо изменить, чтоб она стала действенной. Также, пояснил Джонсон, необходимо запретительными мерами не настроить против себя народ.

Республиканец убежден, что Москва стремится занять то положение в мире, что у нее было до развала СССР. Соединенные Штаты не желают этого и должны дать отпор, однако не обязательно быть врагами, полагает Джонсон.

Отметим, что визит проходил на фоне готовящейся встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее "Правда.Ру" транслировала мнение одного из участников поездки в РФ председателя комитета Сената по ассигнованиям Ричарда Шелби. Он отмечал, что цель визита — улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Он также заверял об отсутствии намерения обвинять в чем-то принимающую сторону.

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